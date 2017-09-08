Тбилиси, 8 сентября, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Тяжелая ситуация, создавшаяся в Грузии на фоне пожаров, возникающих сразу в нескольких новых местах на протяжении уже некоторого времени, несколько притушила страсти, полыхавшие в политической жизни страны. О том, как Грузия борется с охватившими ее стихийными бедствиями и что готовят ей политические силы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Shalvabaiashvili Тбилисская мэрия

Катастрофа с пожарами, постигшая Грузию, имеет совершенно беспрецедентные масштабы. Обвинения в происходящем всякого рода диверсантов, на роль которых назначаются те или иные внешние силы, не могут объяснить происходящего или подсказать меры по предотвращению возгорания.

Возможно, это явление чисто природного характера? Ведь продолжающаяся сухая погода с температурой до +30 способствует пожарной опасности. Сторонники теории поджога высказывают и идею о том, что цель возможных поджигателей — организация массовых беспорядков против нынешнего правительства. Грузинское общество уже имело опыт 2003 года, когда оппозиция под руководством Саакашвили, Бурджанадзе и Жвания устроила бархатную «революцию роз». Но может ли такой метод внести коренное улучшение в благополучие и безопасность страны?

Узнайте детали в статье: Полыхающая Грузия движется к выборам

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