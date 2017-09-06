Дейр-эз-Зор, Сирия, 6 сентября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Сирийская армия одержала в сражении за город Дейр-эз-Зор крупнейшую победу за всю войну, сообщил 6 сентября журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Beshr Abdulhadi Победа

«Выиграно сражение с террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более трех лет», — сказал Сергей Рудской.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин при этом сообщил, что в результате встречных ударов войск генерала Сухела и защитников окруженного террористами Дейр-эз-Зора, которыми командует генерал Захреддин, в оборонительных позициях боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была пробита брешь шириной до трех километров, расширенная этой ночью в два раза.

Кроме того, еще одна группировка сирийских правительственных войск уже штурмует позиции террористов, блокирующих Дейр-эз-Зор со стороны Эс-Сухнеи, а с юга вдоль реки Евфрат к городу также наступают проправительственные силы.

Главные силы боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас зажаты в клещи, над наиболее боеспособными формированиями террористов, стянутыми сюда из Мосула, Ракки и других районов, нависла угроза полной ликвидации.

Генерал-полковник Сергей Рудской напомнил, что успех атаки сирийской армии на Дейр-эз-Зор, проведенной 5 сентября, был обеспечен массированным ракетно-авиационным ударом ВКС и ВМФ России.

Наиболее важные цели поражались крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с фрегата «Адмирал Эссен» из восточной части акватории Средиземного моря.

Всего за две недели наступательной операции самолеты ВКС России совершили 1417 боевых вылетов и нанесли 2687 авиационных ударов. В результате были уничтожены 83 единицы бронетехники террористов, свыше 200 автомобилей с тяжелым вооружением и более 1200 боевиков.

Кроме того, завершается уничтожение окруженной и расчлененной под Акербатом группировки отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сам город Акербат, важный транспортный узел и укрепрайон боевиков, освобожден.

«Акербат сегодня представляет собой практически два города: один на поверхности, другой — подземный. Игиловцы в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов», — рассказал генерал-полковник Рудской.

В этом районе ВКС России на сегодняшний день уничтожили 27 бронемашин и танков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 48 внедорожников с тяжелым вооружением и свыше тысячи террористов.

«Благодаря созданию трех колец окружения группировка террористов в этом районе была расчленена и в настоящее время завершается ее уничтожение по частям», — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября президент России Владимир Путин поздравил российских и сирийских военных с крупной победой в сражении за Дейр-эз-Зор, а также отправил президенту Сирии Башару Асаду поздравительную телеграмму по этому поводу.