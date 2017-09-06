Санкт-Петербург, 6 сентября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Александр Макаров назначен исполняющим обязанности директора Государственного научного центра «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (ААНИИ). Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Aari.ru Александр Макаров

Приказ о назначении Макарова и.о. директора ФГБУ ААНИИ был издан Росгидрометом в конце августа.

Новому руководителю арктических исследований России — всего 34 года, но он уже побывал более чем в 15-ти экспедициях в Арктику, работал в ААНИИ, преподавал в СПбГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Научные работы Макарова посвящены изменчивости природной среды и Мирового океана за последние десять тысяч лет.

Руководство профильным арктическим НИИ Александр Макаров будет совмещать с преподаванием в СПбГУ, поскольку, по его словам, вуз и НИИ тесно и плодотвворно сотрудничают в рамках реализации арктических образовательных программ, организуют студенческие практики на Шпицбергене, проводят совместные научно-образовательные мероприятия.

Добавим, что в 2016 году Макаров был начальником Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген.

Одной из важнейших задач новый руководитель ААНИИ считает привлечение молодежи к полярным исследованиям. «Проекты, касающиеся освоения Арктики, — высокоперспективное поле деятельности, и именно в России сегодня представлены самые широкие возможности для профессионального развития в сфере полярных исследований», — уверен Александр Макаров.

Как отмечается на сайте Арктического и антарктического НИИ, в настоящее время в состав ААНИИ входят научные отделы и лаборатории, Российская антарктическая экспедиция (РАЭ), Высокоширотная арктическая экспедиция (ВАЭ), Центр ледовой и гидрометеорологической информации, Мировой центр данных по морскому льду, Полярный геофизический центр. Институт располагает уникальными научно-экспедиционными судами «Академик Федоров» и «Академик Трёшников» и комплексом опытовых ледовых бассейнов.

Институт ежегодно проводит десятки экспедиций в Арктике. Сотрудники ААНИИ внесли значительный вклад в разработку и подготовку материалов по обоснованию внешней границы континентального шельфа России в Арктике. В Антарктиде постоянно работают пять российских станций, проводятся работы на сезонных станциях и базах.