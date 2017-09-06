Рига, 6 сентября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В 2017 году на представителей сексуальных меньшинств в Латвии нападали как минимум шесть раз, однако ни один из пострадавших так и не подал заявления в полицию, опасаясь повторной дискриминации уже со стороны стражей порядка, заявил представитель организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей Mozaīka Каспар Залитис, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

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Уже в 2018 году в Риге пройдет так называемый «Балтийский прайд» — шествие сексуальных меньшинств в защиту своих прав человека. Как указал в беседе с радиостанцией Залитис, это мероприятие станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

В свою очередь глава правления организации Кристине Гарина заявила, что ситуация в сфере прав секс-меньшинств в Латвии не радует — известны вопиющие случаи неприкрытой дискриминации, кроме того, представители секс-меньшинств не считаются, по ее словам, полноценными и равноправными членами общества. Эти слова полностью поддержал и Каспар Залитис. По его словам, секс-меньшинства в Латвии регулярно подвергаются нападениям с применением физической силы, не говоря уже об агрессии в интернет-среде.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в своем докладе по Латвии комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс заявил, что в стране достигнут определенный прогресс, но сделать предстоит еще много. Так, в своем докладе комиссар указал, что основные недостатки связаны с обеспечением равноправия полов, соблюдением прав женщин, детей и сексуальных меньшинств.

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