Варшава, 8 сентября, 2017, 02:53 — ИА Регнум. Немецкие СМИ дают все более жесткие формулировки в адрес изменения политики Польши. Как Германия собирается реагировать на ужесточающуюся позицию Варшавы, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Материалы газеты Der Tagesspiegel наводят на мысль, что реакция Германии на польские претензии может быть очень жесткой. Ведь недаром в качестве характеристики польского политического процесса выбран термин «эрдоганизация». Обвинения, выдвигаемые в сторону правящей польской партии «Право и справедливость», ужасны с точки зрения господствующего в ЕС представления о демократии. «Право и справедливость» подчинила государственные СМИ, конституционный трибунал и судебную систему. В Польше все еще не бросают «неудобных» журналистов в тюрьмы, а акции протеста не приравнены к мятежам, но все условия для этого созданы.

Надежды Берлина на то, что поляки, имеющие «давние демократические традиции», окажут сопротивление авторитаризму, не сбылись. Использование немецкими СМИ термина «эрдоганизация» — это серьезный намек на то, что Польша, возможно, попадет в состав Европы «второй скорости». Так в нынешнем ЕС принято обозначать членов Евросоюза, находящихся на обочине процесса экономического и политического взаимодействия. Понимая это, от мятежных поляков начали потихоньку дистанцироваться Словакия и Чехия.

Как будут развиваться события и есть ли у Польши возможность реабилитироваться в глазах Берлина, читайте в статье: Что немцы и ЕС предпримут против «эрдоганизации Польши»

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