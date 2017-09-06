Горки-9, Московская область, 6 сентября, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ и глава региона обсудили вопросы реализации в Калужской области ряда инвестиционных проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства РФ На встрече

По словам главы региона, в текущем периоде рост промышленного производства составляет 13%, в прошлом году — 11%. Продолжается диверсификация региональной экономики. В числе перспективных направлений губернатор назвал развитие производства строительных материалов, в особенности связанного с лесопереработкой. «Мы приняли специальную программу. У нас 65 миллионов кубометров перестоянного леса, который на корню теряет свои потребительские качества. Его надо замещать, высаживая новые, более ценные породы. Мы пригласили австрийскую компанию «Кроношпан», которая в особой экономической зоне будет строить лесоперерабатывающий комплекс», — рассказал Анатолий Артамонов.

Глава региона также отметил устойчивое развитие фармкластера, насчитывающего уже более 60 участников, и автомобильной промышленности, которая «второй год подрастает после кризиса». «Производство компонентов росло — в прошлом году на 23%, в этом году — на 46%. Они пошли на экспорт. Это как раз то, что нам нужно», — подчеркнул губернатор.

Перспективы в развитии аграрной сферы в регионе связывают с приходом ряда крупных инвесторов, в числе которых компания «Мираторг». Анатолий Артамонов также рассказал о реализуемой в области программе «Создание 100 роботизированных ферм», подчеркнув, что из получаемого с помощью таких технологий молока производится высококачественная продукция: «По тем же самым французским технологиям у нас сыры получаются не хуже. И это оценивают и сами французы, и итальянцы, которые приезжают». При этом губернатор отметил, что область заинтересована в создании условий для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, «чтобы уже на прилавок продукция с нашим брендом поступала».