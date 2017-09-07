Москва, 8 сентября, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Молниеносная операция советских войск, в ходе которой была разгромлена Квантунская группировка милитаристской Японии и взято в плен свыше 600 000 японских военных, возможно, спасла от гибели миллионы людей. О том, каковы были людоедские планы и преступления японской верхушки на протяжении Второй мировой войны, пишет постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японское военно-политическое руководство изначально делало ставку на применение бактериологического и химического оружия. В популярной литературе о Второй мировой войне часто приводится точка зрения, согласно которой оружие массового уничтожения было применено только американцами в виде показательной ядерной бомбардировки. Но это не вполне соответствует реальности. Заражение водных бассейнов болезнетворными бактериями на территориях Монголии и СССР тайно велось Японией уже с конца 30-х годов.

Действия «Отряда №731» и «Отряда №100» были направлены на производство возбудителей чумы, холеры, газовой гангрены, сибирской язвы, брюшного тифа и других смертельных болезней. В качестве разносчиков заразы предполагалось использовать блох и крыс, которые также готовились в таких масштабах, что, по свидетельству генерала Исии, «если бы они при идеальных условиях были рассеяны по земному шару, этого хватило бы, чтобы уничтожить все человечество». Химическое оружие применялось против военнослужащих и гражданского населения Китая. Нелюди из «Отряда №731» в ходе «научно-исследовательских работ» погубили более 4000 военнопленных, над которыми ставились самые зверские эксперименты.

О том, как уничтожение Квантунской группировки поставило крест на планах японских милитаристов, читайте в статье: Японские изверги в белых халатах

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