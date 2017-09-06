Таллин, 6 сентября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. НАТО направит трёх своих наблюдателей на российско-белорусские военные учения «Запад-2017», которые пройдут в середине сентября. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Эстонии.

Mil.ru Учения Запад-2017

По его словам, НАТО намерено внимательно следить за предстоящими российско-белорусскими манёврами и рассчитывает, что они будут «транспарентными и предсказуемыми» в духе Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

При этом Столтенберг отметил, что не видит прямой угрозы со стороны России «ни для одного из членов Североатлантического альянса». По словам генсека, НАТО не вносит никаких корректив в свои военные планы в связи с учениями «Запад-2017».

Напомним, совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах, расположенных в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В учениях будет задействовано около 12,7 тысячи человек и до 680 единиц техники.

Запланированная в рамках учений переброска российских войск на белорусскую территорию служит основанием для заявлений чиновников ряда западных стран о «военной угрозе» со стороны России. К этим заявлениям присоединились и страны Прибалтики, Польша, Украина. В Белоруссии прозападные пропагандисты также нагнетают ажиотаж вокруг предстоящих учений, активно развивая тезис о якобы намерении Москвы повторить «крымский сценарий» в республике.

Между тем на учения «Запад-2017» военными ведомствами России и Белоруссии были приглашены наблюдатели из целого ряда государств и международных организаций, в том числе НАТО, ООН, ОБСЕ, ОДКБ, МКК.

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