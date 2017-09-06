Ярославль, 6 сентября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославле Кировский районный суд прекратил судебное производство по делу об изъятии 130-тысячного тиража агитационной газеты «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения партии Олег Виноградов.

Страница в Facebook Олега Виноградова Арест газеты в типографии

«Яблоко» представило агитационную газету в горизбирком, как того и требует закон, газета оплачена из избирательного фонда.

На следюущий день полиция приехала в типографию и изъяла весь тираж. В газете содержалась критика действующего мэра Ярославля Владимира Слепцова.

В Кировский районный суд был подан административный иск партии «ЯБЛОКО» к Кировскому отделу УМВД России по Ярославской области о признании незаконными действий сотрудников.

«Суд решил, что избирательные права граждан не были нарушены и прекратил производство по делу. Судья посоветовала обжаловать действия полиции в порядке уголовно-процессуального кодекса. Газеты нам вернут через десять дней, когда выборы как раз пройдут. Суд опирался на мнение полиции — у нас что, полицейское государство?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Таким образом, распространить тираж до дня голосования партия не сможет.