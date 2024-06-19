Париж, 6 сентября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Франции обнаружили взрывчатые вещества во время рейда в южном пригороде Парижа, 6 сентября сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Clame Reporter Французская жандармерия за работой

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Трипероксид ацетона обнаружили в квартире, расположенной в пригороде Вильжюиф. Когда полицейские ворвались внутрь, в квартире никого не было.

Собеседник агентства сообщил, что расследование обстоятельств дела будет поручено Центральной службе по борьбе с терроризмом при прокуратуре Парижа.

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Напомним, террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали трипероксид ацетона при совершении нападений в европейских странах.