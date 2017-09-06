Вильнюс, 6 сентября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Две трети жителей Литвы считают, что Белорусская АЭС, строящаяся недалеко от границы Литвы, представляет собой угрозу для безопасности страны. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 сентября, такие данные показали результаты опроса, проведенного компанией по исследованию рынка RAIT по заказу новостного агентства BNS, которые были представлены сегодня на пресс-конференции при участии главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

В ходе репрезентативного исследования 65% опрошенных утверждали, что АЭС вызывает угрозу для безопасности Литвы. 23% респондентов не видят угрозу, у 12% не было мнения на этот счет.

Белорусскую АЭС российская корпорация «Росатом» строит в 50 км от Вильнюса. Правительство Литвы утверждает, что работы проводятся без соблюдения стандартов безопасности и защиты окружающей среды. Минск все упреки отрицает.

Литва, стремясь помешать реализации проекта, планирует не впускать в страну электроэнергию, произведенную на этой якобы небезопасной АЭС, однако эксперты говорят, что блокирование будет эффективным, только если к этой инициативе присоединятся другие страны региона.

Правительство Литвы еще в начале 2016 года обратилось к Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, предлагая не впускать электроэнергию с Белорусской АЭС на рынок ЕС, но такую инициативу пока что одобрила только Польша.

Опрос проходил 10—24 августа, в нем приняли участие 1014 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет.