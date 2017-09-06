Ярославль, 6 сентября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля шестого созыва провел свое последнее заседание. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru, фото Дмитрия Савина Владимир Слепцов и Артур Ефремов

Исполняющий полномочия председателя муниципалитета Артур Ефремов поблагодарил за тесное взаимодействие с депутатским корпусом депутатов регионального парламента, Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области, Общественные палаты города и области, представителей общественных организаций, деятелей науки и культуры, руководителей и работников всех структурных подразделений и служб мэрии, муниципальных казенных учреждений, представителей средств массовой информации.

Подводя итоги, Артур Ефремов сказал о многопартийности городского представительного органа, в котором впервые в его истории работало 6 фракций: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Яблоко».

«Отличительной особенностью шестого созыва стала и ротация депутатов, что отражало живую политическую ситуацию в городе. Муниципалитету пришлось работать в непростых экономических условиях, что повлияло на работу депутатского корпуса, в том числе и определив его приоритеты. Было налажено конструктивное взаимодействие с исполнительной властью Ярославля, выстраивались механизмы эффективного сотрудничества с региональным правительством и Ярославской областной думой. Консолидированная работа всех ветвей власти, поиск резервов и новых механизмов пополнения доходной части бюджета Ярославля привели к принятию знаковых для города решений. Решение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля полностью пересмотрело подходы к использованию муниципального имущества. Депутаты вошли в составы балансовых комиссий городских предприятий и советы директоров акционерных обществ. Муниципалитет города Ярославля показал, что является открытым институтом власти. Все заседания постоянных комиссий и муниципалитета Ярославля не только были доступны для посещений всех желающих, но и впервые транслировались в сети интернет. Подробная информация о работе депутатского корпуса размещалась на официальном портале города Ярославля, на страницах муниципалитета в социальных сетях, в лентах информационных агентств, на телеканалах. В целом муниципалитет Ярославля шестого созыва создавал базу для дальнейшего движения вперед, для развития Ярославля», — сказал исполняющий полномочия председателя муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Перед депутатами выступил мэр Ярославля Владимир Слепцов, который отметил конструктивную позицию и активную работу депутатов.

«Ваша работа в муниципалитете шестого созыва пришлась на непростое время в истории Ярославля. Но вы твердо стояли на соблюдении прав и интересов своих избирателей и способствовали обеспечению устойчивого социально-экономического развития города. В настоящее время Ярославль вступил в период созидания и преобразований. Сдвинулось с мертвой точки решение накопившихся годами проблем. Разработаны и приняты стратегические программы развития города, запущены ряд проектов по улучшению качества жизни. Ярославль стал участником многих федеральных программ, и деньги, которые поступают из федерального бюджета, реализуются на территории города Ярославля. Остаются еще проблемы и нерешенные вопросы, но я уверен, что программы, которые были наработаны муниципалитетом шестого созыва, еще послужат на благо Ярославля и горожан. Надеюсь, что депутаты седьмого созыва возьмут на вооружение ваш опыт и продолжат начатые дела и проекты, обеспечат дальнейшее развитие города Ярославля. Я всех благодарю за работу, желаю вам успехов и удачи», — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Депутатов наградили грамотами за добросовестное исполнение депутатских обязанностей, продуктивную работу в муниципалитете, личный вклад в развитие города.

После торжественной части депутаты приступили к рассмотрению плановых вопросов, среди которых отчет УМВД, выполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Ярославле, исполнение бюджета и Адресной инвестиционной программы за первое полугодие 2017 года. Также депутаты приняли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества, схемы размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов, бюджет города.

Муниципалитет поддержал предложение мэра Ярославля о продлении срока замены нестационарных торговых объектов на киоски и ларьки нового образца до 1 декабря 2017 года. С этой инициативой не раз выступали депутаты, получавшие многочисленные обращения предпринимателей.

В завершении заседания был исполнен гимн Ярославля, принятый депутатами шестого созыва. Гимну, написанному Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, подпевали даже некоторые противники гимна.

Выборы нового состава муниципалитета пройдут 10 сентября. Большинство действующих депутатов участвуют в избирательной кампании, в основном от политических партий.