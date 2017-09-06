Баку, 6 сентября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Официальный Баку заявляет, что публикации, в которых говорится, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд, организованы британской разведкой, армянской диаспорой и США.

Прачечная

5 сентября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) опубликовал журналистское расследование под названием «Азербайджанская прачечная», в котором утверждается, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. Эти деньги, как говорится в расследовании, шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике. Доступ из Азербайджана на веб-сайт OCCRP уже заблокирован.

Помощник президента Азербайджана Али Гасанов, в первой официальной реакции Баку заявил, что публикации Тhe Guardian (журналисты газеты принимали участие в расследовании) и других медиа не соответствуют действительности. По его словам, Азербайджан стал жертвой «скандальной кампании», организованной британской разведкой, армянской диаспорой и США.

«Когда «Гардиан» писало правду об Азербайджане? Эта газета давно известна тем, что она против Азербайджана, — заявил Гасанов турецкой газете Hürriyet. — Публикации были предвзятыми, необоснованными и провокационными».

Использование британских компаний в схеме отмывания денег стало поводом для призывов к премьер-министру Терезе Мэй провести расследование. 5 сентября официальный представитель Мэй заявил, что Национальное антикриминальное агентство (NCA) изучит информацию, опубликованную в The Guardian и других средствах массовой информации. В агентстве «изучат, нужно ли им начать официальное расследование», — сказал пресс-секретарь.

Тим Фаррон, бывший лидер Либерал-демократов, призвал начать официальное расследование, заявив, что вся история с отмыванием азербайджанских денег произошла в следствие того, что «деятельность частных компаний в Великобритании слишком слабо регулируется».

«Нам нужно провести тщательное расследование, чтобы мы были уверены, что эти грязные деньги не были использованы, чтобы приобрести политическое влияние в Великобритании. Правительство Азербайджана виновно в систематических нарушениях прав человека, и выясняется, что этот режим осуществлял траты в промышленных масштабах на территории Великобритании», — заявил Фаррон.

Маргарет Ходж, бывший председатель бюджетного комитета британского парламента, призвала к большей прозрачности, отметив, что Великобритания и британские зарубежные территории облегчают предполагаемую коррупционную практику, отказываясь представлять полную прозрачность.

«До тех пор, пока мы не будем знать, кто владеет компаниями и недвижимостью в Великобритании, такая неприемлемая практика будет продолжаться, и Британия будет виновна из-за неспособности правительства действовать», — отметила Ходж.

Член Англо-азербайджанского общества лоббистской группы, сопредседателем которой является член Палаты лордов либерал-демократ лорд Герман, Джовдат Гулиев, который получил 25 переводов на общую сумму почти £400 тыс., уже подал в отставку.

Гулиев — бывший сотрудник British Petrolium работал, на государственную нефтяную компанию Азербайджана. По словам лорда Германа, из полученных Гулиевым денег ни пенни не было перечислено англо-азербайджанскому обществу. Сам Гулиев не смог объяснил, откуда у него деньги, но сказал, что они законные и получены «на личные нужды».

Питер Дауда, теневой министр финансов лейбористской партии, в свою очередь считает, что: «Отмывание денег вредит нашей экономике, крадет у других и развращает наше общество. Финансовая система должна эффективно обеспечить инвестиции, которые приносят пользу всей экономике, а не пополнять балансы плутократов и преступников в офшорных банках здесь и за границей».

Молли Скотт Като, член комитета по экономике и денежно-кредитным вопросам Европейского парламента, комментируя скандал сказала, что откровения были шокирующими и ещё раз показывают, что «несмотря на то, что британцы утверждают, что они являются лидерами в прозрачности, на самом деле скрывают туманную реальность».

Реакция на заявления о том, что к расследованию причастна армянская диаспора, прокомментировали в Ереване.

Очередное раскрытие случаев отмывания денег и коррупционных скандалов с участием азербайджанских властей и европейских депутатов — это пощечина всей Европе, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Что бы ни случилось, виновны армяне. Они (Азербайджан — ИА REGNUM ) заявляют, что семья Алиева не имеет к этому отношения. Но не опровергают, что всё это имело место. То есть в этой стране, где всё контролируется, без ведома Алиевых кто-то вывел из страны $3 млрд. и заключил какие-то сделки? Это, само собой, курьез», — сказал Шаварш Кочарян.