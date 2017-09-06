Москва, 6 сентября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала действия силовых структур США в генконсульстве РФ в Сан-Франциско.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосуд

«Помню, кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова «беспредел», — пишет дипломат. — Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские «мистер Смиты» в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также сделала репост записи МИД в Facebook, в которой обнародовано соответствующее видео.

На кадрах показано, как неизвестные лица в гражданской одежде ходят по посольству в тяжелой обуви, передвигают коробки, предметы, вывозят по паркету крупногабаритные сумки на колесах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2017 г. Госдепартамент США потребовал от Российской Федерации закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, после чего на указанных объектах прошли обыски.

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