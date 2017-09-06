Киев, 6 сентября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Психологическую помощь в реабилитации украинских военнопленных будет оказывать Объединенное агентство по восстановлению персонала ВС США, заявила директор агентства Барбара Тренкер, сообщает 6 сентября пресс-служба МВД Украины.

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По ее словам, у США и Украины есть перспективы для сотрудничества в области реабилитации и реинтеграции украинских военных, побывавших в плену.

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«Мы очень надеемся, что сможем помочь Украине построить систему реинтеграции персонала, как военного, так и служащих, работающих в этой сфере», — сказала Тренкер.

Отмечается, что 5−6 сентября сотрудники американского агентства проводят консультации для более 40 украинских психологов, занимающихся проблемой психологической реабилитации и восстановления украинских военнослужащих.

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Напомним, ранее Донецкая Народная Республика завершила верификацию пленных, которые должны были быть обменены в формате «всех на всех». При этом украинская сторона по-прежнему не согласовала списки пленных на обмен с властями республики.