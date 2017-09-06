Рыбинск, Ярославская область, 6 сентября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Администрация Рыбинска Ярославской области подвела итоги интернет-голосования о переименовании улицы Ивана Каляева в Николаевскую слободу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Wikimedia.org Иван Каляев

С предложение переименовать улицу Ивана Каляева в Николаевскую слободу обратился председатель «Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл» кандидат исторических наук и генерал Леонид Решетников обратился в топономическую комиссию Рыбинска. 5 августа администрация Рыбинска открыла интернет-голосование о переименовании улицы. Месяц длилось голосование, и с большим отрывом победили сторонники переименования.

Почти месяц с перевесом в 80% лидировали сторонники старого названия улицы, затем резкий скачок совершили сторонники переименования, и голоса распределились примерно поровну, а в последнюю ночь голосующие за Николаевскую слободу вырвались вперед и опередили сторонников советского названия на 35%. Рыбинцы подозревают, что столь резкий скачок за ночь можно объяснить только «накруткой». Местные власти собираются направить индивидуальные обращения к жителям улицы Каляева для учета их мнения. И только после этого топонимическая комиссия вновь рассмотрит этот вопрос.

Иван Каляев 4 февраля 1905 года в Москве на территории Кремля бомбой убил Великого князя Сергея Александровича. Каляев был повешен 10 (23) мая 1905 года в Шлиссельбургской крепости. До революции 1917 года место, которое сейчас носит имя Ивана Каляева, называлось Николаевской слободой и находилось за пределами города. В 1929 году, Николаевская слобода присоединилась к Рыбинску и стала называться Пролетарской слободой. Улицы во вновь присоединённых пригородах получили названия в 1930 году, в том числе и улица Каляева.