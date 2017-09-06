Чебоксары, 6 сентября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В Чувашии планируют утвердить новый порядок сбора твёрдых коммунальных отходов, включающий раздельный сбор мусора. Соответствующий проект решения, вынесенный на публичное обсуждение, опубликован на портале нормативных правовых актов. Предложения принимались в августе, в течение двух недель, — при этом сами документы, которые должны были стать предметом обсуждения, долгое время были недоступны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Чебоксарах

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Данный порядок устанавливает требования в отношении сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Чувашии. Согласно документу, сбор мусора будет обеспечивать региональный оператор по обращению с ТКО в рамках региональной программы в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Также он будет контролировать деятельность участников сбора ТКО — потребителей и местных операторов.

Согласно документу, потребителей хотят обязать вести раздельный сбор ТКО в населённых пунктах. Для этого предлагается установить контейнеры для раздельного сбор и организовать пункты приёма вторичного сырья и опасных отходов. Раздельный сбор мусора предлагается внедрять поэтапно, при этом хронология не расписывается.

«При раздельном сборе ТКО выделяются полезные компоненты, подлежащие обезвреживанию, обработке, утилизации, перечень которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. Такой перечень может включать в себя несортированные ТКО, ТКО для утилизации и иные виды ТКО. При осуществлении раздельного сбора ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией и письменными обозначениями», — говорится в проекте документа.

Уточняется, что в контейнеры с зелёной цветовой индикацией будут складироваться сортированные ТКО (текстиль, бумага, стекло и пластик), с синей цветовой индикацией — несортированные ТКО.

Объём контейнеров составит 750 или 100 куб. см, их число будет зависеть от санитарных требований и количества жителей расположенных рядом многоквартирных домов. Контейнеры предоставляются потребителям региональным оператором либо операторами по обращению с ТКО в соответствии с договорами, также их могут предоставить по соглашению сторон управляющая компания, органы власти. Региональный оператор должен будет обеспечить наличие и исправность контейнеров, в случае необходимости — менять их.

«Контейнер может заполняться отходами только до объёма, не превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз», — подчёркивается в проекте документа.

Сбор крупногабаритного мусора должен проводиться на специальных площадках или в бункерах, расположенных на контейнерных площадках. Предусмотрено несколько критериев для создания спецплощадок: одну на каждые 5 тыс. жителей или в расчёте на пять многоквартирных домов, либо одну площадку в 150-метровой доступности от дома.

«Оплата услуг за сбор и транспортирование крупногабаритного мусора осуществляется согласно договору, заключённому региональным оператором с оператором по обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование данных отходов», — говорится в проекте.

Отдельно от других видов отходов должны складироваться ртутьсодержание отходы, по заявке собственников — старый или побитый автотранспорт, электронное оборудование. По мере накопления должны передаваться на спецпредпрития отработанные горюче-смазочные материалы, отходы продукции из резины, аккумуляторы, металлолом. Мусор в садоводческих товариществах, дачных объединениях и гаражно-строительных кооперативах вывозится по мере накопления, но не реже одного раза в неделю, а зимой — ежемесячно.

«Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные токсичные отходы, металлолом транспортируются по заявке органа управления СНТ, ГСК, направляемой региональному оператору», — отмечается в проекте документа.