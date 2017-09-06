Ярославль, 6 сентября, 2017, 15:49 — ИА Регнум. В Ярославле на проспекте Машиностроителей появится парк с фонтаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru В Заволжском районе появится парк с фонтаном

На территории, примыкающей к Заволжскому рынку, прорабатывается организация парково-рекреационной зоны в районе бывшей строительной площадки, откуда вывезено порядка 600 кубических метров мусора. Проведена уборка территорий, прилегающих к проспекту — газонов, тротуаров, сделана стрижка зеленых изгородей, произведена формовочная обрезка деревьев силами МБУ «Горзеленхоз». По планам на проспекте Машиностроителей разобьют парк с фонтаном. Часть парка будет высажена молодыми деревьями, но также привезут специальной машиной и посадят уже взрослые деревья

«Этот земельный участок принадлежит мэрии, но бывшие владельцы затеяли судебную тяжбу. Позиция мэрии на 100% верна и мы победим, но инвесторов, за счет которых будут делать парк, может отпугнуть временная неопределённость. Поэтому мы работы по подготовке к разбивке парка начинаем. В идеале начнем его делать 1 октября. Если не получится, то продолжим весной», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Тем временем главная улица Заволжского района преображается. На площади более 15 тысяч квадратных метров проведен ремонт асфальтобетонного покрытия. Подрядчиком выступило ООО «Северный поток» в соответствии с итогами открытого аукциона. В районе домов 22 и 34 по программе переоборудования нестационарных торговых объектов происходит замена павильонов, в районе дома 52 произведен демонтаж незаконно установленных НТО.