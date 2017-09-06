Киев, 6 сентября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Протестная акция автомобилистов в центре Киева будет бессрочной, заявил глава общественной организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич, сообщает 6 сентября «Украинская правда».

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По его словам, акция «За доступную растаможку каждому украинцу» продлится до тех пор, пока «не будет конструктивного решения вопроса». Протестная акция проходит в правительственном квартале в центре Киева, по данным организаторов в ней принимают участие порядка 5 тыс. человек.

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Автомобилисты стали собираться в центре города с ночи 6 сентября. Протестующие вышли на улицу и принесли с собой железные бочки, стуча по ним перед зданием Верховной рады и размахивая украинскими флагами. Люди остались на акции, несмотря на дождь.

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Напомним, одной из серьезных проблем на Украине для автомобилистов является высокая стоимость «растаможки» иностранных автомобилей, которая может превышать стоимость самого автомобиля. Если же владелец иностранного авто не растаможил транспортное средство, его ожидает штраф, который может превышать 1 млн гривен ($40 тыс.).