Москва, 6 сентября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает ралли. Баррель североморского сорта Brent торгуется по $54,23 (+1,6%). Легчая техасская нефть WTI стоит $49,24 (+1,2%). Это максимальные значения в сортах черного золота за 3,5 месяца, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«С одной стороны, в пользу покупателей играет информация о постепенном возвращении в строй мощностей американских НПЗ, которые были остановлены на время активации урагана Харви», — сказала эксперт.

«С другой, баррель дорожает на фоне комментариев министра энергетики РФ Александра Новака о том, что соглашение о заморозке добычи нефти странами ОПЕК+ может быть и продлено далее. Политик тут же подчеркнул, что пока это не обсуждается, но рынок уже услышал основное и разогнался», — добавила Бодрова.

«Новак не единожды уже провоцировал сырьевой рынок к подобным колебаниям комментариями, которые позже не находили подтверждения, — напомнила эксперт. — В этом свете такой драйвер не будет работать долгосрочно, ближе к завершению торгов он сойдет на нет».

«6 сентября вечером с опозданием на день будут представлены данные Американского института нефти по запасам энергоносителей. Этот отчет уже будет учитывать последствия прохождения урагана Харви, поэтому его содержание окажется очень информативным», — считает Бодрова.

«7 сентября свет увидит аналогичный релиз от минэнерго США. Предполагается, что запасы нефти за прошлую неделю выросли на 4,7 млн баррелей», — отметила эксперт.

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