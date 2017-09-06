Москва, 6 сентября, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Российский рубль 6 сентября все еще укрепляется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Значительное укрепление позиций российской валюты накануне было основано на статистике по инфляции в РФ, которая за счет сезонного фактора оказалась минимальной, и ралли в нефти. Оба катализатора смотрятся не самыми устойчивыми и способны проработать день-два», — считает эксперт.

По ее словам, «техническая картина демонстрирует, что американская валюта остается внутри диапазона 57,10−58,65 рубля. Ближайшая поддержка находится на отметке 57,15, сопротивление стоит значительно выше сегодняшних отметок».

«Рублевая стоимость «бочки» нефти составляет в среду 3090 рублей, что почти идеально для исполнения госбюджета», — отметила Бодрова.

«Однако стоит помнить, что данные теханализа в нефти не исключают провала в область $40−42 после теста $57. Это очень большой риск и для российской валюты, и для дефицита бюджета», — полагает эксперт.

Добавим, 6 сентября доллар США стоит 57,40 рубля (-0,2%). Евро оценивается в 68,51 рубля (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 7 сентября, составляют 57,33 рубля за американскую валюту и 68,41 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 52 и 36 копеек соответственно.

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