На Украине — очередной плевок в сторону России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Варварские методы: МИД России назвало рейдерством работу американцев в здании генконсульства в Сан-Франциско;
- Будем позитивны: глава Калифорнии — о закрытии генконсульства России;
- Принципиальная позиция: Россия не признаёт ядерного статуса КНДР;
- Очередной плевок: украинские неонацисты сожгли «российские часы»;
- Президент не указ: правительство Молдавии направляет военных на учения НАТО в обход Додона.