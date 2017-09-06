Лондон, 6 сентября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. В британском издании The Spectator провели исследование и составили рейтинг стран, где живут самые счастливые люди планеты.

dassel Драккар с самыми счастливыми людьми

Для исследования брались такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка со стороны государства, уровень здравоохранения, готовность к благотворительности, свобода выбора, уровень коррупции и пессимизм относительно будущего. Всего в рейтинге представлено 155 стран.

Читайте также: Жители РФ назвали основные проблемы страны

Так, самые счастливые люди планеты живут в Норвегии. На втором месте расположилась Дания, на третьем — Исландия. В первую десятку также вошли Швейцария, Финляндия, Голландия, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

США в рейтинге расположись на 14 месте, Великобритания — 19. Россия находится сразу после Италии и занимает 49 место. Белоруссия заняла 67 место, Украина — 132.

Из стран Центральной Азии Узбекистан расположился на 47 месте, Туркмения — 59, Казахстан — 60, Таджикистан — 96, Киргизия — 98.

Самые несчастные люди, по данным рейтинга, живут в Сирии, Танзании, Бурунди и Центральноафриканской Республике (ЦАР).