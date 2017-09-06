Москва, 6 сентября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Большой десантный корабль «Азов» Черноморского флота впервые прошел под аркой строящегося моста в Керченском проливе, сообщает 6 сентября пресс-служба Южного военного округа.

George Chernilevsky Большой десантный корабль «Азов» Черноморского флота

Преодолев арку моста, который соединит Крым и Краснодарский край, военный корабль отправился в город Азов. Там состоятся празднования по случаю 950-летия города.

Во время праздничных мероприятий жители и гости города смогут подняться на борт «Азова».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа завершилась установка железнодорожного арочного пролета на проектную высоту в 35 метров. Установка арки весом 6 тыс. тонн продолжалась 12 часов и прошла в штатном режиме.

Первым кораблем, прошедшим через арку спустя несколько часов, стал сухогруз «Святитель Алексий». Керченский мост, протяженностью 19 км, станет самым длинным мостом в России. Открытие моста запланировано на декабрь 2018 года.