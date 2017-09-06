Ярославль, 6 сентября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутат Вера Никольская весьма жестко предупредила представителя ярославской полиции о том, что мириться с акцией по раздаче социальных скидочных карт рядом с избирательными участками многие кандидаты не будут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Вера Никольская

«На избирательных участках или в помещениях, где будет проходить голосование, категорически запрещается проводить всякие благотворительные акции. На сегодняшний день есть информация, что во всех помещениях для голосования «Яргражданин» будет выдавать и менять социальную скидочную карту. Я очень прошу, чтобы УМВД обратило на это внимание, потому что жалоб будет тьма. И если эта акция все же состоится, мы тогда уже не в УМВД будем жаловаться, а совершенно в другие инстанции. Посмотрите, пожалуйста, этот вопрос» — сказала Вера Никольская.

«Мы посмотрим, но в рамках своей компетенции. Есть председатель участковой избирательной комиссии, и он сам решает и определяет, есть ли нарушение общественного порядка, и нужно ли вмешательство сотрудников полиции. Здесь очень тонкая грань, как бы нам не вмешаться в избирательный процесс» — ответил ей представитель УМВД России по Ярославской области.

На это Вера Никольская парировала, что закон един для всех, в том числе и для сотрудников полиции и посоветовала почитать его повнимательнее.

Между тем председатель городской избирательной комиссии Андрей Бурьяноватый сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что не видит проблем в акции с «Яркартой».

«У нас есть такая информация о том, что собираются ее проводить. Но если это выборам не мешает, то пусть раздают. Нам самое главное, чтобы не было препятствий процессу голосования, чтобы не проводилась эта раздача на самом избирательном участке. Ведь школа — это не избирательный участок. Избирательный участок находится в конкретном помещении. То есть если карты будут раздавать в 5 метрах от участка — то мы, конечно, будем против. А если в каком-то соседнем помещении — не будем препятствовать. Есть дирекция школ, есть администрация, мы в этот процесс не можем вмешиваться» — пояснил Андрей Бурьяноватый.

Между тем в мэрии Ярославля сообщают, что на днях первыми обладателями пластиковых карт стали активисты городского совета ветеранов.