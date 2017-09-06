Архангельск, 6 сентября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. На территории национального парка «Русская Арктика» в 2017 году провели летний отпуск 1 142 человека. Это на 20% больше аналогичного показателя 2016 года, когда на Земле Франца-Иосифа и севере Новой Земли побывали 954 человека. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба нацпарка.

bacole87 Арктика

В этом году «Русская Арктика» стала пунктом трех разных туристических программ. Первая — это круиз на атомном ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу с заходом на Землю Франца-Иосифа. Всего ледокол «50 лет Победы» совершил шесть рейсов с июня по август. Еще три круиза прошло на теплоходе «Sea Spirit» по маршруту Шпицберген — Земля Франца-Иосифа. И два рейса выполнены на судне «Академик Шокальский» по Северному морскому пути. Все рейсы сопровождали госинспекторы национального парка.

Погода в этом сезоне была неустойчивой, лето на арктических архипелагах, как и на материковой территории России, началось позднее обычного. Среднемесячная температура воздуха в июне была ниже нормы, в июле периодически наблюдались заморозки и выпадал снег.

«Однако значительных изменений в маршруты туроператорам вносить не пришлось, — сообщил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. — А непростая ледовая обстановка даже способствовала зрелищности круизов: посетители смогли увидеть больше представителей арктической фауны, чем обычно».

С борта ледокола и судов гости Арктики осматривали птичьи базары и ледники, наблюдали за гренландскими китами. Каждый рейс встречал на своем пути белых медведей: этому способствовало большое количество льда в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа.

Круизы по Северному Ледовитому океану востребованы у туристов из Китая, Германии, Франции, США. Стоимость самого популярного направления — путешествия к Северному полюсу — по данным на сайтах турагентств, стартует от 24 тыс. долларов — почти 1,5 млн рублей.

Для превращения Северного Ледовитого океана в место массового туризма необходимо улучшать портовую инфраструктуру, приспосабливая ее к приему различных типов судов. Также важно создавать гостиницы в местах основных туристических остановок.

Минприроды РФ планирует улучшить инфраструктуру национального парка «Русская Арктика». На мысе Желания острова Северный и на острове Хейса до 2019 года будут построены многофункциональные арктические комплексы: вертолетные площадки и гостиницы, рассчитанные на 50 человек. По словам главы Минприроды Сергея Донского, на проект, который сделает Арктику доступнее, может быть выделено 700 млн рублей из федерального бюджета.

Национальный парк «Русская Арктика» учрежден распоряжением Правительства РФ 15 июня 2009 года. В летние сезоны 2011—2016 гг. арктические круизы с посещением архипелага ЗФИ и северной оконечности Новой Земли были организованы компаниями Quark Expeditions LTD, Poseidon Expeditions, Oceanwide Expeditions, Hapag Lloyd cruises, Silversea Expeditions и др. c использованием собственных или арендованных судов, способных работать в арктических условиях. За эти годы «Русскую Арктику» посетили 5,5 тысячи туристов из более чем 60 стран.