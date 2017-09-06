Лондон, 6 сентября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В Британии Nissan X-Trail 2018 получил новую опцию «Paw Pack», которая предназначена для упрощения перевозок домашних питомцев, об этом 5 сентября сообщил портал Vista News.

Nissaninsider.co.uk Paw Pack для Nissan X-Trail

Желающим приобрести автомобиль с подобным оборудованием, он обойдется на 599 фунтов стерлингов дороже ($ 780 или около 45 тыс. рублей).

Издание отмечает, что при создании этого пакета конструкторы явно черпали вдохновение из концепций X-Trail 4Dogs и Rogue Dogue.

В автомобиле с этим пакетом багажный отсек будет отделен от салона решеткой, в комплект будет входить мостик, позволяющий собаке комфортно залезать в машину, и устройство для очистки собачьей подушки.

«Мы рады выпустить инновационный пакет Paw Pack, поскольку твердо убеждены в том, что домашние животные являются важными членами семьи, а также отличными попутчиками для любителей приключений и путешествий», — заявил представитель Nissan Гранд Ричардс.

Напомним, Nissan X-Trail 2018 является обновленной версией третьего поколения машины T32. Автомобиль выполнен на платформе CMF, как и Nissan Qashqai. В России автомобиль продается с 2015 года.