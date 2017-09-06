Донецк, 6 сентября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 5 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 41 раз, сообщают 6 сентября СМИ народных республик.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 41 раз. Под огнем оказались 11 населенных пунктов.

«Штаб АТО» зафиксировал 32 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Лебединского, Старогнатовки, Гнутово, Широкино.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Зайцево, шахты Бутовка.

Напомним, в Донбассе неоднократно объявлялись перемирия, призванные достичь полного прекращения огня. Так, с 25 августа было объявлено «школьное перемирие», однако оно, по заявлениям представителей республик, сразу же было нарушено киевскими войсками.