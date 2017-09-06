Киев, 6 сентября, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, центр Киева перекрыли владельцы автомобилей с еврономерами. По разным данным, в украинскую столицу съехалось от 800 до более 4 тыс авто из семи областей Украины. Люди требуют, чтобы парламент упростил правила легализации импортных автомобилей, ведь растаможка таких авто часто превышает их стоимость в ЕС.

RLuts Автомайдан

В настоящее время машины с прибалтийскими, польскими и венгерскими номерами полностью заблокировали движение от Европейской площади до стен Рады. По словам пресс-секретаря главного управления Нацполиции в Киеве Оксаны Блищик, в акции принимают участие около 850 машин. По данным украинского канала ТСН — до 4 тыс авто. В то же время организаторы протеста обещают устроить Киеву настоящий транспортный коллапс — вывести на протест до 100 тыс автомобилей.

Социальное напряжение вызывают не только высокие расценки на растаможку, но и сложность самой процедуры легализации иностранных авто. Давно известно, что на Украине б/у автомобили самые дорогие в ЕС. И это при том, что по уровню достатка украинцы одни из самых бедных в ЕС (средняя зарплата в стране по состоянию на июль 2017 года составляет чуть больше 280 долл).

При этом владельцы авто с еврономерами уверяют, что они готовы официально перерегистрировать свои машины, но за умеренную плату.

«Мы должны получить понятные и простые европейские нормы растаможки. Качественная машина должна стать доступным средством передвижения, а не имуществом избранных — депутатов, которые ездят на госмашинах и попов, которые не платят за растаможку. В среднем на Украине цена на б/у автомобиль дороже чем в России или Беларуси на 2—3 тыс долл. Почему мы должны платить больше? Суды вообще выносят нереальные штрафы за отсутствие растаможки», — сказал участник митинга Владимир в интервью ИА REGNUM.

Стоит отметить, что еще в 2016 году на Украине были зафиксированы первые случаи, когда суды Киева и Одессы штрафовали владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации за нарушение таможенных правил пребывания авто на территории Украины. К примеру, Киевский апелляционный административный суд принял сторону государственной фискальной службы и постановил взыскать с владельца Mercedes-Benz E320 на литовских номерах штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей — 1 681 846 грн. (64 800 долл.). Mercedes на иностранной регистрации принадлежал жителю Черкассов.

«Ходят слухи, что Владимир Гройсман хочет сделать амнистию для авто на литовских номерах. Узаконить их, а также на польских, румынских и прочих. Как это будет. На сегодняшнем комитете якобы предложат заплатить с этих машин символический сбор — вроде 0,1% акциза с «кубика». А дальше — ездите на здоровье. Для нас, заплативших мзду по полной, это несправедливо. Автомобилей на литовских номерах то ли полмиллиона, то ли миллион. Они не платили ничего и нормально ездят. Мы чувствуем себя дебилами. И это правильно. Если амнистия будет, мы должны дружной толпой идти под стены Кабмина и требовать вернуть нам акцизы, НДС и пошлины. Это по несколько тысяч долларов на персону… Но мы пока Гройсману не скажем. Пусть это будет для него сюрприз №2… Вперед выйдут АТОшники и участники боевых действий. «Мы кровь проливали» и всё такое. Они-то проливали. Но комизм в другом. Владимир Борисович думает подлохматиться электоратом. А получит забастовку и гнилой огурец в свое бронированное окно», — пишет 6 сентября украинский журналист Сергей Лямец на своей странице в сети Фейсбук.

Теневой сектор только растет

По данным государственной фискальной службы, на Украине незаконно находится 63,9 тыс. автомобилей на иностранных номерах. Об этом 6 сентября информирует пресс-служба ГФС.

«Более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015—2017 в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока. Так, в 2015 году с ввезенных почти 549,6 тыс. автомобилей (почти 77,3 тыс. в режиме транзит и 472,3 тыс. — временного ввоза) не было вывезено более 21,5 тыс. В 2016 году — с ввезенных в Украину почти 712,6 тыс. (124,1 тыс. — в режиме транзит, 588,4 тыс. — временного ввоза) не выехали 54,3 тыс. авто. Из них с нарушением срока в стране находятся более 32 тыс. транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2015 года таможенниками составлено более 26,1 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 470 (нарушение сроков транзита) и почти 4,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 481 (нарушение сроков временного ввоза) Таможенного кодекса Украины. При этом сумма выписанных штрафов превышает 7,9 млн долл.

«За этот период за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза таможнями было наложено штрафов на сумму более 206,5 млн грн.», — информирует ГФС.

Киев усиливает налоговое давление

В сложившихся условиях украинские власти рискуют получить долгосрочный «Автомайдан». О том, что Киев не собираются снижать налоговое давление с автомобилистов, дал понять президент Украины Петр Порошенко. Так, в мае глава государства рассказал о своем общении с украинским водителем на авто с иностранной регистрацией. По словам Порошенко, украинец на авто с номерами Литвы прямо заявил ему, что намерен постоянно ездить на нерастаможенном автомобиле, и не въезжает на территорию страны на максимально допустимые пять дней. Автомобилист признался президенту, что будет решать все проблемные формальные вопросы путем личных связей и взятки.

«Это он мне говорит. А как будешь делать? Да там то, се, того подмажу, этого подмажу, что-то будем делать. Нет, друзья мои, не будем делать. И подмазывать не будем. И делаться это должно по-другому. И тут должна быть координация наших действий», — сказал Порошенко.

Чтобы решить проблему нерастаможенных авто, украинские власти пошли еще дальше и ввели новые налоги, не обсудив нововведения с населением. В мае 2017 года комитет парламента по налоговой и таможенной политике одобрил законопроект, который должен заставить владельцев авто на иностранных номерах платить сбор при пересечении границы Украины. Собственникам авто с еврономерами могут ввести плату в размере 2 евро за пересечение границы и более 300 евро за год пребывания на Украине. Таким образом власти хотят побороть схемы ввоза в государство нерастаможенных автомобилей. Вырученные деньги должны пойти на строительство дорог. Об этом говорится в тексте и пояснительной записке к законопроекту № 4932, опубликованных на сайте Рады.

Руководитель пресс-службы Верховной Рады Украины Ирина Кармелюк в своем Facebook призвала штрафовать митингующих автомобилистов за создание препятствия проезду машин «скорой помощи».

«Как проехать скорой помощи, когда улица полностью забита протестующими? Она, бедненькая, едва продвинулась минут за двадцать по Сечевых стрельцов. Кажется, надо штрафовать водителей за созданные пробки, или нет? А протестовать можно и на своих двух, без авто с латвийскими номерами», — пишет 6 сентября Кармелюк.

Как сообщалось, в 2014 году рада разрешила ввозить автомобили из ЕС без растаможки транзитом на 10 дней (5 дней в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни). Это решение было принято для нужд украинских войск в Донбассе, которые не имели бронетехники и массово использовали гражданские автомобили для передвижения, подвоза боеприпасов и вывоза раненых. Тем не менее, за последние годы количество автомобилей ввезенных на Украину на условиях временного ввоза выросло до 600 тысяч. Согласно Таможенному кодексу Украины, если нерастоможенная машина задержалась в стране от 1 до 10 суток — предусмотрен штраф в размере 3,4 тыс. грн. (131 долл.), более 10 суток — 8,5 тыс. грн. (327 долл.).

Напомним, летом 2016 года Рада приняла законопроект №3251, согласно которому ставку акцизного ввоза автомобилей значительно сократили до 2018 года. Если до этого за автомобиль с двигателем в 1 тыс куб см приходилось платить от 1,09 до 1,44 евро за каждый сантиметр, после нововведения ставку снизили до 0,102 евро. Так, если в 2015-м акциз на машину с объемом двигателя 1 тыс куб см колебался в пределах 1090 — 1440 евро, в июле прошлого года его сократили до 102 евро. Данное нововведение было распространено только на авто стандарта Евро-5. При этом украинец не имеет права продать ввезенное по льготной ставке авто.