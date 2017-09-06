Варшава, 6 сентября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Польша по-прежнему будет выступать против отправки на свою территорию беженцев в рамках программы расселения беженцев ЕС, невзирая на решение Европейского суда, сообщает Reuters.

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С таким заявлением выступила 6 сентября глава польского правительства Беата Шидло.

«Я была убеждена, что подобное решение будет принято, однако это абсолютно не меняет позиции польского правительства по отношению к миграционной политике», — отметила Шидло.

Ранее с подобными заявлениями выступили официальные лица Словакии и Венгрии. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Братислава уважает решение Европейского суда, однако не намерена менять свою политику в отношении мигрантов.

Со своей стороны, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение суда «поразительным и безответственным», а также ставящим под угрозу «безопасность и будущее всей Европы».