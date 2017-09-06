Москва, 6 сентября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Доллар США 5 сентября вечером заметно просел к основным валютам, индекс доллара ослаб на 0, 3% и опустился до 92,2 пункта. Связано это было, прежде всего, с заявлением управляющей ФРС Л. Брейнард о том, что низкая инфляция в США не позволит ФРС активно повышать процентную ставку, а период повышения ставок может сильно затянуться, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

«В этом же ключе выступил и глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари, он говорил о вреде для экономики преждевременного повышения ставки. Добавили негатива доллару и плохие данные по промышленным заказам», — отметил эксперт.

«Естественно отреагировал и рубль. Если вначале торгов котировки доллара росли и стремились к 58 рублям, то уже к вечеру 5 сентября они были на уровне 57,30», — сказал он.

«Добавили позитива рублю и очень низкие данные по инфляции. По итогам августа индекс потребительских цен опустился до исторического минимума в 3,3%. Это привело к росту цен на рынке облигаций, а значит и к увеличению операций кэрри-трейд, что, однозначно позитивно для рубля», — считает Богданов.

«Нефть тоже поддерживала российскую валюту, цена Brent из-за ураганов выросла до $53. Можно предположить, что данный процесс продолжится, и котировки в паре доллар-рубль будут дрейфовать вниз к 56,50. Однако в любой момент ситуация может измениться из-за возможных геополитических обострений», — полагает эксперт.

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