Ярославль, 6 сентября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Ярославской области лидеры региональных отделений партий «Справедливая России» и ЛДПР Анатолий Грешневиков и Андрей Потапов сняли свои кандидатуры с выборов в муниципалитет седьмого созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель городской избирательной комиссии Андрей Бурьяноватый.

Оппозиция заболела

«Они оба написали заявление на основе справок о расстройстве здоровья», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

По избирательным законам, если лидеры списка отказываются от выигранного мандата, то они не имеют права передать его другому кандидату. Поэтому быть «паровозом», который тянет непроходные кандидатуры в муниципалитет, оказалось невыгодным.

«Нет, я не снял свою кандидатуру. У нас еще есть два дня на раздумья. Сейчас решаем что делать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Главный «элдэпээровец» области Андрей Потапов от комментариев отказался.