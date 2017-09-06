Париж, 6 сентября, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Франция решилась запретить добычу нефти и газа на своей территории. Так, правительство страны уже подготовило соответствующий закон, который предполагает полный отказ от производства углеводородов к 2040 году. Правда, по большей части, это не эффективная мера, а лишь символический жест. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает издание The Associated Press.

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Ожидается, что проект закон представят также сегодня на заседании кабинета министров. Его соавтором выступил сам министр комплексных экологических преобразований Николя Юло. Если такой закон примут, то он будет действовать и на материковой части страны, и на всех заморских территориях Франции. Также в проекте закона говорится о том, что уже имеющиеся разрешения на бурение не могут быть продлены.

До этого момента во Франции на законодательном уровне была запрещена добыча газа только путем гидроразрыва пласта. Теперь же запретят и иные способы добычи нефти и газа в стране. Причем такой закон может стать первым в мире. Соответствующий запрет — часть большого плана президента Эммануэля Макрона по отучению экономики от ископаемого топлива, чтобы стимулировать «зеленую» энергетику, а также выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату.

Однако запрет на добычу газа и нефти во Франции — это чисто символический жест. Собственное производство этих энергоносителей здесь составляет лишь 1% от национального потребления. На французской территории располагается всего 63 нефтяных и газовых скважины. Весь остальной объем нефти и газа Париж импортирует.

Напомним, что в 2017 году французское правительство опубликовало грандиозный план по экологии, согласно которому за ближайшие 30 лет страна радикально сократит выбросы СО2 в атмосферу. Юло рассчитывает, что к 2040 году республика полностью перестанет добывать углеводороды, прекратить продажу дизельных и бензиновых автомобилей и сократит долю АЭС. К 2022 году также планируется прекратить производство угля, который сегодня составляет всего 5% от общего.

При этом Франция на протяжении уже многих лет является лидером по количеству вырабатываемой электроэнергии от АЭС. Согласно данным МАГАТЭ за 2016 год, доля атомной энергетики в общем энергобалансе составляет более 70%. Как писало ИА REGNUM, даже после аварии на японской «Фукусиме-1» Николя Саркози, занимавший тогда пост президента страны, заявил о том, что Франция не будет отказываться от атомной энергетики. Перелом произошел в 2012 году с избранием главой государства Франсуа Олланда, который провозгласил курс на сокращение доли атомной генерации. Теперь же Франция готовится к закрытию 17 атомных реакторов, а в будущем власти и вовсе хотят полностью отказаться от АЭС.

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Что касается Парижского соглашения по климату, то оно было подписано в 2015 году 190 странами. Оно предполагает снижение доли выбросов СО2 в атмосферу. Сторонники этой идеи считают, что именно деятельность человека — причина глобальных изменений климата, хотя с такой позицией не согласны многие другие эксперты, в том числе американские.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения, поскольку оно, по мнению главы государства, только наносит ущерб промышленности и лишает рабочих мест тысячи людей. После этого Франция заявила о том, что готова взять на себя ведущую роль в выполнении соглашения и стать первой в «зеленой» экономике.