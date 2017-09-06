Саратов, 6 сентября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Средний платеж жителей России по кредитам за год вырос с 12,3 тыс. до 12,5 тыс. рублей. Номинальный доход в среднем по России вырос за год на 2,9 тыс. рублей. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро на основе анализа уровня долговой нагрузки населения по итогам первого полугодия на основе информации о 79 млн заемщиков и данных Росстата о среднемесячной зарплате граждан.

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«Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30−35%», — поясняют аналитики.

В диапазоне PTI до 30% по итогам I полугодия 2017 года оказались 12 регионов, год назад таких регионов было 10. В 13 регионах России уровень кредитной нагрузки в этом году превысил 50%, год назад таких регионов было 14.

Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен в Ямало-Ненецком АО (17%), Сахалинской обл. (21%), Ненецком АО (22%), в Камчатском крае (22%) и на Чукотке (23%). Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (62%), Ивановской области (57%), Кабардино-Балкарии (57%), Калмыкии (55%), Тамбовской (52%) и Саратовской области. (52%).

Bki-okb.ru Уровень номинальной долговой нагрузки россиян (А-Н)

Значительнее всего сократился уровень кредитной нагрузки у заемщиков Дагестана (с 47% до 40%), Калмыкии (с 62% до 55%), Карачаево-Черкесии (с 68% до 62%), Марий-Эл (с 46% до 40%) и Хакасии (с 36% до 32%). Увеличение уровня кредитной нагрузки отмечено только в пяти регионах: в республике Алтай (с 35% до 37%), Забайкальском крае (с 37% до 38%), Оренбургской области (с 44% до 45%) и в Красноярском крае (с 34% до 35%).

Больше всего денег на ежемесячные выплаты по кредитам отдают жители Чукотки (20,8 тыс. руб.), Москвы (18,9 тыс. руб.), Магаданской области (18,2 тыс. руб.), ХМАО (17,6 тыс. руб.) и Ненецкого АО (16,8 тыс. руб.). Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7,3 тыс. руб.), Дагестана (8,4 тыс. руб.), Чеченской республики (9,1 тыс. руб.), Северной Осетии (9,4 тыс. руб.), и республики Алтай (9,4 тыс. руб.).

Средний платеж по кредитам снизился в 22 регионах. Самое значительное снижение среднего платежа по кредитам зафиксировано в Хакасии, где платеж снизился с 11,5 до 10,6 тыс. руб., Дагестане — с 9,2 до 8,4 тыс. руб., Магаданской области — с 18,8 до 18,2 тыс. руб., Ингушетии — с 7,7 до 7,3 тыс. руб., в республике Тува — с 12,1 до 11,7 тыс. руб.

Рост среднего платежа отмечен в 61 регионе. Самый высокий рост отмечен в Забайкальском крае — с 11,7 до 12,8 тыс. руб., республике Алтай — с 8,5 до 9,4 тыс. руб., Бурятии — с 12,9 до 13,4 тыс. руб., Оренбургской области — с 11,3 до 12,1 тыс. руб. и в Амурской области — с 11,3 до 12,1 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитиков Объединённого Кредитного Бюро, на 1 июля 2017 года количество граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,20 млн человек или 15,3% от общего количества заемщиков с открытыми кредитами. Год назад их доля составляла 15,8% от общего числа заёмщиков с открытыми счетами или 7,16 млн чел.

Bki-okb.ru Уровень номинальной долговой нагрузки россиян (О-Я)

Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами (с учетом штрафов и пени) достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.

Наибольшая доля таких заемщиков отмечена в Карачаево-Черкесии (25,5% или 32,3 тыс. чел.), Туве (25,2% или 25,9 тыс. чел.), Кабардино-Балкарии (25,1% или 50,1 тыс. чел.), Бурятии (23,8% или 84,6 тыс. чел.) и Хакасии (22,1% или 41,1 тыс. чел.).

Наименьшая доля граждан с просрочками 90+ отмечается в Москве (7,9% или 348,7 тыс. чел.), Ненецком АО (9,5% или 1,3 тыс. чел.), Чукотском АО (9,6% или 1,0 тыс. чел.), в Санкт-Петербурге (10,1% или 206,7 тыс. чел.) и Чувашии (10,5% или 35,6 тыс. чел.).

Самые большие суммы долга у заемщиков Москвы (460 тыс. руб.), Ингушетии (457 тыс. руб.), Московской области (355 тыс. руб.), Ханты-Мансийского АО (355 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (296 тыс. руб.).

Меньше всего должны банкам должники, проживающие в Севастополе (29 тыс. руб.), респ. Алтай (89 тыс. руб.), Чеченской республике (105 тыс. руб.), Туве (114 тыс. руб.) и Хакасии (116 тыс. руб.).

Напомним, доступ к перекредитованию в банках у таких заемщиков сильно ограничен. По данным ОКБ только 3% заемщиков, получивших новый кредит в 2017 г. при наличии ранее открытых обязательств, имели непогашенную просрочку 90+.