Ростов, Ярославская область, 6 сентября, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Впервые в Ростове Великом Ярославской области на площадке туристического комплекса «Ростовский» прошёл гастрономический фестиваль «Лукова Ярмонка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Межрегиональном объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

Участники «луковых» конкурсов

Главным действующим «лицом» фестиваля стал гастрономический бренд города «ростовский лук». Из лука готовили, мастерили, о луке пели, луку посвящали речи. В центре главных «луковых» событий оказался знаменитый «Царь-котел», в котором по древнему ростовскому рецепту было сварено более 200 литров знаменитой на весь мир луковой похлебки. Гости фестиваля дегустировали «луковые» шедевры от музея-кафе «Лукова Слобода», под руководством мастеров «лукового дела» плели косы и венки, торговались с продавцами ростовского лука и аплодисментами поддерживали участников и победителей «луковых» конкурсов.

«Впервые основные события фестиваля прошли на территории туристического комплекса «Ростовский». Тематически музей-кафе «Лукова Слобода» как нельзя лучше отражает гастрономическую идею фестиваля! Многое в этот раз было впервые: и место проведения, и рекордное количество сваренной и съеденной луковой похлебки, и сотрудничество с благотворительным фондом «Ассоль». Мы видим положительную динамику развития концепции фестиваля — и не только по количеству его участников, но и по неиссякаемой любви ростовцев к своим корням и традициям», — сказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Николаева

В гастрономическом фестивале «Лукова Ярмонка» приняло участие 2 тысячи человек участников, съедено 200 литров луковой похлебки и сплетена самая длинная луковая коса в 5,25 метра.

В рамках фестиваля прошла благотворительная акция, направленной на сбор средств для благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям с онкологическими, гематологическими заболеваниями «Ассоль».