Хабаровск, 6 сентября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Криминальные структуры «душат» легальных перевозчиков в Солнечном районе Хабаровского края: автобусы предприятий, имеющих официальные лицензии на пассажирские перевозки, обстреливают, предпринимателям угрожают. Обращения в правоохранительные органы результата не дают, передает корреспондент ИА REGNUM.

В автобусе

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Угрозы, подкуп, разборки, перестрелки — так выглядит сегодня рынок пассажирских перевозок в Солнечном районе. Отчаявшиеся предприниматели, владельцы официальных лицензированных автотранспортных предприятий, пишут десятки жалоб во все инстанции, вплоть до администрации президента России Владимира Путина. Но все их попытки навести порядок ни к чему не приводят.

«Незаконное объединение граждан, осуществляющих пригородные автоперевозки пассажиров без официальной лицензии, противостоит предприятиям, работающим в этой сфере на законных основаниях. «Нелегалы» перехватывают пассажиров прямо у касс автовокзалов, уводят чуть ли не под руки граждан в свои микроавтобусы и незаконно собирают с них деньги за услуги. При этом нелегалы не участвуют в проведении тендеров на распределение маршрутов, не участвуют в содержании автовокзалов, не платят налоги, кроме того, их транспортные средства не отвечают требованиям безопасности. В результате пиратской деятельности данных лиц ПАТП пос. Солнечный причиняется значительный материальный вред, что является также причиной приведения предприятия к банкротству, от чего страдает муниципальное транспортное сообщение, возникает сокращение рабочих мест, задержки и уменьшение зарплат жителям района», — рассказал координатор местного отделения ЛДПР Алексей Якушев ИА Амурмедиа.

Аналогичное обращение Якушев направил в приемную президента РФ.

Водители, работающие легально, жалуются на постоянные угрозы со стороны представителей криминала, нагло захвативших рынок пассажирских перевозок в Солнечном.

«Я официально занимался перевозками в поселке Солнечный, возил пассажиров на больших автобусах, и о деятельности нелегалов знаю не понаслышке — я сам лично неоднократно отгонял их от касс автовокзала. При этом нелегалы мне прямо заявляли, что подчиняться закону они не будут, что у них якобы имеется «крутой бригадир, бывший ФСБ-шник, за которым стоит много серьезных людей, с помощью которых можно решить любые проблемы». После мне неоднократно били стекла в автобусах, а однажды во время рейса, когда автобус шел по лесной дороге, его обстреляли из оружия какие-то неизвестные. Я, конечно же, написал заявление в полицию, но никого не нашли», — рассказал руководитель районного ООО АвтоТур Владимир Ленский.

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Предприниматели обращались за помощью в администрацию Солнечного района. Муниципалитет даже выпустил постановление, на основании которого были созданы специальные комплексные бригады для борьбы с нелегалами. Но и эта мера ни к чему не привела — все остается по-прежнему.

Легальные перевозчики встревожены: они убеждены, что деятельность нелегалов наносит не только экономический ущерб району — она потенциально опасна для жизни и здоровья людей.

«Нелегалы не имеют маршрутных карт, на их автобусах не установлены тахографы, оборудование ГЛОНАСС. Они постоянно конфликтуют с водителями, работающими по закону, они заполонили все автовокзалы. Когда власти наведут порядок?!», — возмутился предприниматель Андрей Соломин, автобусы которого осуществляют перевозки людей по маршруту Солнечный — Комсомольск-на-Амуре.

Водители — нелегалы не проходят медицинские предрейсовые осмотры, а их автомобили часто находятся в технически неисправном состоянии. Это действительно реальная угроза жизни пассажиров.

Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края, в которое перевозчики также направили обращение, сообщило, что проведено совещание, на котором выработан механизм привлечения нелегальных перевозчиков к административной ответственности.

Поможет ли «механизм» победить обнаглевших нелегалов, которые, не раздумывая, берут в руки огнестрельное оружие?

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Как сообщало ИА REGNUM, СМИ Хабаровского края все чаще приходят к выводу, что регион захлестывает волна жестокости. Всю страну потрясла чудовищная жестокость и цинизм хабаровских живодерок, издевавшихся над животными и людьми.

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