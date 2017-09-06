Санкт-Петербург, 6 сентября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Мембраны, служащие укрытием для открытых котлованов с токсичными отходами на полигоне «Красный Бор» под Петербургом, успешно выдержали сильные дожди. По мнению Смольного, полигон справляется с противоаварийными мероприятиями. У экологов есть свое мнение относительно эффективности этих мер.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Понтоны на полигоне «Красный Бор»

Как сообщила сегодня, 6 сентября, пресс-служба комитета по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, оборудование, установленное на картах (котлованах) №64 и №68 с жидкими органическими отходами, справилось с сильным притоком воды. Сейчас поверхность карт накрыта геомембраной из специального полиэтилена высокой прочности понтоны, дождевую воду с которых удаляют 22 насоса во внутреннюю замкнутую систему дренажных канав. За весь август понтоны удержали от попадания в котлованы «Красного Бора» около 5000 кубометров осадков.

Работы по укрытию карт-котлованов длились с декабря 2016 года по июль 2017 года. «За последние полтора года полигон «Красный Бор» совместно с Комитетом по природопользованию провел колоссальную работу, — сообщил генеральный директор предприятия «Полигон «Красный Бор» Алексей Трутнев. — Мы выполнили противоаварийные мероприятия, направленные на снижение риска загрязнения водных объектов и переполнения карт из-за выпадения осадков».

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В то же время эксперты утверждают, что мембраны на поверхности карт в «Красном Бору» не спасут от грозящей экологической катастрофы. Уровень воды в картах уже давно превышает все допустимые пределы. Согласно первоначальному проекту полигона, жидкость в котлованах не должна была превышать уровень залегания кембрийских глин на этой территории. В советское время эти глины считались естественным герметиком, однако впоследствии специалисты опровергли эту теорию. К ошибке геологов добавилась еще одна проблема: высота дополнительной земляной обваловки на сегодняшний день составляет несколько метров, и токсичная жидкость через нее просачивается в грунтовые воды.

«На обваловке летом растет трава — это биологическое доказательство того, что там есть вода. Она вместе с токсинами проходит через почву и далее попадает в Неву», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Павел Сухонин.

Однако укрытие карт и усиление обваловки в комитете по природопользованию называют временными мерами. В ходе рекультивации полигона жидкие отходы из котлованов будут извлечены и переработаны на очистных сооружениях, разработка которых ведется в данное время. Новые очистные должны стать первым этапом реабилитации полигона, полное завершение которой планируется на 2025 год.

«Мы завершили проектно-изыскательские работы по комплексу очистных сооружений, который позволит усилить очистку ливневых сточных вод с территории объекта и приступить к понижению уровня карт №64, №68», — рассказал начальник сектора рекультивации территорий Комитета по природопользованию Иван Тесленко.

По словам специалиста, состав отходов в этих картах сложный и многокомпонентный, поэтому единой технологии очистки для них не существует. Однако необходимый комплекс мер, которые очистят отводимую с полигона воду, уже обозначен.

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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них не герметизированы. В открытых котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект находится в ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.