Венеция, Италия, 6 сентября, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Джим Керри удивил фанатов своим внешним видом, после того, как актер появился на Венецианском кинофестивале все увидели, что он сбрил бороду, которую носил достаточно долго. Снимки Керри без бороды опубликованы 5 сентября порталом Daily Mail.

Noemi Nuñez Актер Джим Керри

Издание отмечает — несмотря на то, что 55-летний актер сейчас втянут в судебные разбирательства, связанные со смертью его бывшей подруги Катрионы Уайт, он всем своим видом показывал, что у него хорошее настроение.

Керри улыбался, паясничал и махал зрителям. Он был одет в кожаную куртку, джинсы и футболку с изображением красной розы, его образ дополняли солнцезащитные очки.

Еще в мае 2017 года, когда Керри посетил шоу Джимми Киммела, он был с бородой. Тогда актер даже пошутил по поводу своей растительности на лице.

«Это даже большая звезда, чем я сам. У неё есть собственный Twitter», — сказал Керри.

Напомним, в августе 2017 года в сеть был выложен короткометражный документальный фильм «Джим Керри: Мне нужен цвет», который снял режиссер Дэвид Бушелл. В фильме актер рассказал о своей страсти к изобразительному искусству.