Душанбе, 6 сентября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Осужденная за контрабанду медной монеты царской России Татьяна Хужина улетела в Москву. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает ИА «Азия-Плюс».

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Стоимость билетов, которыми Татьяна и ее дочь не смогли воспользоваться в июне, были компенсированы таджикской авиакомпанией.

«Я все равно люблю Душанбе, он навсегда останется для меня самым родным городом, я люблю таджикский народ за его доброту и отзывчивость. И мое отношение, несмотря на то, что со мной произошло, к моей родине и его народу не изменилось. Я буду очень скучать», — поделилась своими эмоциями россиянка.

Напомним, Татьяна Хужина была задержана 18 июня в аэропорту Душанбе из-за завалявшейся в кошельке монеты, что было расценено как попытка вывезти историческую ценность за пределы страны. По ее словам, монету номиналом 2 копейки 1823 года выпуска она однажды нашла, разбирая старые вещи дома на родине (Татьяна родилась и выросла в Таджикистане). В Рыбинске она отнесла монету в ломбард, где узнала, что ее стоимость на нумизматическом рынке не превышает 200 рублей. «Тогда я решила положить ее в кошелек, вроде как талисман на счастье», — рассказывала Татьяна.

21 августа в Душанбе состоялся суд, решением которого гражданка России признана виновной и приговорена к штрафу размером 5 тыс. сомони (33,67 тыс. рублей). Адвокат отметил, что суд смягчил приговор из-за отсутствия у подсудимой злого умысла и наличия малолетней дочери. Обвинение просило наказания в виде 6 лет лишения свободы. Саму монету, тем не менее, отправлена в один из таджикских музеев.

Оплатить половину штрафа Татьяне помогло руководство компании «Газпромнефть Таджикистан». Приговор суда официально вступил в силу 4 сентября. Погашение штрафа аннулировало подписку о невыезде, и Хужина смогла уехать из Таджикистана.