Ярославль, 6 сентября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отменил статью регионального закона «Об административных правонарушениях», которая запрещала парковаться на газонах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Парковаться на газонах можно?

С 30 мая 2017 года вступило в силу решение областного суда, которым отменялась статья 25.3 регионального закона «Об административных правонарушениях». В ней было предусмотрено наказание за парковку на газонах. Больше месяца ярославские автолюбители могли парковаться на газонах безнаказанно.

«Региональные власти не имели право штрафовать за нарушения, которые были прописаны в федеральном законодательстве. Например, запрет парковки на зеленых насаждениях был принят еще в девяностые годы Госстройнадзором. Поэтому мы в июле внесли поправки в областной закон, теперь в нем написано, что использование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, элементов озеленения в целях, не предусмотренных законодательством Ярославской области влечет наложение административного штрафа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы Алексей Калганов.

Наказание весьма существенное: на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц — от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

«У нас во многих городах есть муниципальные правила благоустройства. И согласно им парковка на газонах запрещена. Являются ли муниципальные правила благоустройства законами Ярославской области — по этому вопросу позиция судов разнится. Мы считаем, что да, и поэтому штрафуем нарушителей. Сейчас готов проект областных правил по благоустройству. Когда он будет принят, то запрет коснется всех районов Ярославской области. Фиксировать нарушения имеют право сотрудники районных администраций и ГИБДД, а решение о штрафе принимает наша инспекция», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области Валерий Емельянов.

Таким образом, областной закон должен снять все возникшие противоречия.