Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 сентября, 2017, 13:10 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области в парке отдыха «Веслево» состоится праздник-ярмарка «День картошки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Переславля.

Мэрия Переславля На праздник ждут всех картофелеедов

Этот праздник существует уже пять лет и собирает в среднем около 2 тысяч человек. На нем много кулинарных и садоводческих мастер-классов. А участники различных конкурсов зарабатывают не очки или деньги, а картошку.

«Вот уже пять лет парк отдыха «Веслево» собирает у себя в гостях картофелеводов, картофелеедов и картофелеведов. На ярмарке можно пополнить свои запасы любимого корнеплода на зиму, посетить мастер-классы по карвингу, рисованию и другим занимательным видам творчества handmade, принять участие в конкурсе домохозяек и просто развлечься на веселых картофельных стартах. В этом году, по многочисленным просьбам, на празднике объявлен конкурс для конструкторов картофельных пушек. На протяжении всего праздника-ярмарки будут работать выездное кафе и прокат лошадей», сказала консультант управления культуры, туризма, молодежи и спорта мэрии Переславля Светлана Иванова.

На празднике будут происходить бои картофельных пушек. Участники праздники могут самостоятельность сделать пушку, стреляющие картофелем, и устроить соревнования на точность и дальность стрельбы. Также готовится большая фольклорная программа с участием коллективов Переславля-Залесского и Владимира.