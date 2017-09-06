Ярославль, 6 сентября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля лишь со второго раза поддержали предоставление муниципального жилья приезжим из других регионов специалистам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для этого пришлось проводить поименное голосование.

В Ярославле депутаты поддержали предоставление жилья приезжим специалистам

Проект решения был рассмотрен на заседании профильной комиссии муниципалитета. Он дает возможность передачи в найм жилых помещений коммерческого использования без торгов и без учета социальной нормы сотрудникам органов муниципальной власти, государственной власти, а также муниципальных учреждений. Это право получат только те чиновники, которые не имеют жилья по месту работы, то есть иногородние. Ранее такой нормы не было.

Комиссия проект не поддержала. Более того, по заключению, данному прокуратурой, он противоречит действующему законодательству, содержит ряд коррупциогенных факторов и требует доработки.

Сегодня в своем докладе советник мэра Ольга Стукалова сообщила депутатам, что вчера состоялось повторное заседание профильной комиссии, где измененный с учетом замечаний прокуратуры проект был рассмотрен повторно. Таким образом, он прошел все экспертизы и теперь не содержит норм, не соответствующих действующему законодательству.

«Внесенный проект устанавливает предоставление жилищного фонда коммерческого использования города Ярославля по заявлением граждан, прибывшим на работу в Ярославль и связанных трудовыми отношениями с органами госвласти и органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ярославля. Граждане могут реализовать это право, если они не обеспечены жильем в Ярославле ни на каком виде права. Для остальных граждан и юрлиц остается возможность приобрести помещения данного фонда на торгах» — уточнила Ольга Стукалова.

Она отметила, что в измененном и доработанном проекте была исключена позиция о выкупе — напомним, предполагалось, что по истечении 5 лет чиновники могли бы выкупить предоставленную квартиру по коммерческой стоимости но, опять же, без торгов.

В мэрии особо отметили: не нужно политизировать этот вопрос. Речь идет не столько о чиновниках, сколько о приехавших на работу в Ярославль врачах и сотрудниках правоохранительных органов.

«Хочу еще раз сказать: фактически данным решением мы закрепляем уже давно сложившуюся, еще с 2006 года, ситуацию с порядком предоставления жилья. Помещения, за исключением 34 свободных, давно размещены именно в таком порядке и предоставлялись именно таким категориям лиц. Большинство из них — сотрудники муниципальных учреждений и правоохранительных органов, то есть федеральные госслужащие» — сказала Ольга Стукалова.

Тогда из зала муниципалитета прозвучало очередное возражение: мол, такая преференция несправедлива, так как в Ярославле есть множество нуждающихся в жилье детей-сирот и других категорий, которым остро необходимо улучшение жилищных условий. Сегодня предлагается давать без торгов по очень низкой цене в аренду квартиры чиновникам, приехавшим из других регионов, и это крайне циничное решение на фоне всей социально-экономической ситуации в городе. В конце-концов, заявили противники законопроекта, в Ярославле есть свои, местные чиновники, которые тоже нуждаются в жилье.

«Вы путаете понятия и ситуацию. В данном случае речь идет о людях, которые приходят на работу в больницы, школы, УВД, прокуратуру, Следственный комитет. Очень много специалистов привлекается как из Ярославской области, так и из других регионов» — возразил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Он привел конкретный пример: сегодня в городе существует острая нехватка врачей узкой специальности. Департамент здравоохранения проработал этот вопрос, 37 специалистов приходят на работу в учреждения здравоохранения Ярославля, в том числе люди, которые не имеют здесь жилья.

«Чтобы им его предоставить, нужно принять сегодня это решение, легализовать этот порядок. На сегодняшний день ни одному чиновнику, тем более прибывшему из какого-то региона в мэрию города Ярославля или правительство области, мы еще жилья не предоставляли. У нас 39 помещений существует, и я не уверен, что они многих чиновников могли бы устроить, потому что они живут в других условиях, у них другие возможности, которые позволяют им приобрести или снимать жилье. Поэтому не нужно путать термины» — поставил точку в дискуссии мэр Ярославля.

Но, к удивлению многих, депутаты муниципалитета проект не поддержали.

Спустя какое-то время было проведено повторное голосование, на этот раз — поименное. «Прижатые к стене» депутаты 22 голосами «за» проект все-таки приняли.