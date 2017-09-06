Москва, 6 сентября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Предложения Минэнерго Российской Федерации запретить производство и продажу ламп накаливания мощностью более 50 Вт не поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Законодательное принуждение, запреты ни к чему хорошему для граждан не приводят, поэтому такого рода инициативу не поддерживаю, — сказал Селезнев. — <…> Надо сначала понять, какое количество ламп накаливания свыше 50 Вт находится у населения», — заявил он RT.

По его словам, запрет на лампы накаливания мощнее 50 Вт может «ударить» по карману простого гражданина.

«Нужно все делать не в принудительном порядке, а применять стимулирующие меры, которые бы действительно интересовали граждан», — сказал Селезнев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября замминистра энергетики РФ Антон Инюцын в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что возможность запрета производства и продажи ламп накаливания мощностью более 50 Вт проработает Минэнерго России до конца 2017 года.

Читайте также: В России могут запретить лампы накаливания мощнее 50 Вт