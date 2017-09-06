Москва, 6 сентября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Предложением запретить лампы мощнее 50 Вт Минэнерго продолжает подогревать недовольство экономической политикой, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»).

Nastol.com.ua Электричество

"Типичный прием наших «либералов в законе» — запретить что-нибудь незначительное, но общеупотребительное. В результате такие меры не приносят никакой пользы отечественной экономике, но зато разжигают гнев граждан», — отметил Журавлев.

«Социальное недовольство экономической политикой правительства в обществе накаляется. В Минэнерго об этом не знают? Или же специально еще больше накаляют ситуацию?» — рассуждает депутат в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возможность запрета производства и продажи ламп накаливания мощностью более 50 Вт проработает Минэнерго России до конца 2017 года.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ранее отметил, что «законодательное принуждение» и запреты ни к чему хорошему для граждан не приводят.