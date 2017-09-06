Пекин, 6 сентября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным государственной энергетической корпорации China State Grid, в настоящее время на территории Китая функционирует более 167 тыс. электрозаправочных станций. Таким образом, КНР стала первой страной в мире по количеству электрозаправочных станций.

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За последние 18 месяцев станциями подзарядки воспользовались более 17 млн раз. Станции расположены в 121 городе, китайские владельцы электрокаров могут подзарядить свое авто в 16 провинциях КНР, пишет «Чжунго жибао».

К 2020 году на территории КНР будут построены еще 120 тыс. электрозаправок, которые будут расположены в 202 городах страны. Таким образом, зарядные устройства будут расположены друг от друга на расстоянии не более 1 км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания Beijing Changdee Technology Development Co, специализирующаяся на создании станций для подзарядки электромобилей, сообщила об открытии самой большой электрозаправочной станции в Китае.