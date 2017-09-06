Ташкент, 6 сентября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Банкам Узбекистана разрешили увеличить объем разовой продажи валюты физическим лицам без предъявления паспорта, сообщает 5 сентября газета. uz со ссылкой на источники в банковской системе страны.

Флаг Узбекистана

Для физлиц, не предъявляющих паспорта, сумма разовой сделки повышена со 100 до 500 минимальных размеров оплаты труда, что по действующему законодательству составляет 74,8 млн сумов (534 тыс. рублей).

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Согласно рекомендациям ФАТФ, разрабатывающей меры по борьбе с отмыванием денег, порог для разовых операций, при превышении которого банки должны проверять документы, составляет 15 тыс. долларов (евро). В соответствии с принятым в Узбекистане изменением, данный порог составляет свыше 9000 долларов.

Источники в банках отмечают, что покупка валюты осуществляется только на конверсионные карты физических лиц. Данные карты предназначены для использования за границей, и на текущий момент сумма перечисления не может превышать $5000 за квартал.

Напомним, 2 сентября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», отменивший ограничения на покупку и продажу инвалюты в стране.