Калуга, 6 сентября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. На мемориальном воинском кладбище в Калуге прошла торжественная церемония открытия памятного знака «Георгиевский крест», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект реализован по инициативе фонда Владимира Храброго и его директора Стефана Генича в целях сохранения памяти о предках, участвовавших в сражениях Первой мировой войны.

Пресс-служба правительства Калужской области Церемония открытия памятного знака «Георгиевский крест» в Калуге

Памятный знак «Георгиевский крест» вырезан из белого камня, в центре знака на медальоне изображен Георгий Победоносец.

«Первая мировая война внесла коррективы в жизнь Европы и нашей страны, которой пришлось ответить на вызов, защищая братский славянский народ. Этот монумент — малая часть нашей памяти и нашей дани, великим подвигам тех времен. Вечная память всем, кто пал на фронтах Первой мировой войны — русским и сербским героям», — заявил на церемонии заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев.

Депутат Госдумы РФ Александр Авдеев назвал установку «Георгиевского креста» в Калуге знаковым событием.

«Россия никогда не развязывала кровопролитные войны, а выступала миротворцем, — подчеркнул парламентарий. — И сейчас события столетней давности перекликаются с событиями на Ближнем Востоке и в Европе. Мы должны ценить дружбу между сербским и русским народами, не забывать ту страшную войну, хранить память о её героях и участниках».

Пресс-служба правительства Калужской области Памятный знак «Георгиевский крест» в Калуге

В торжественном мероприятий на воинском кладбище Калуги приняли участие представители Обнинска и Константиновска Рустовкой области, где в честь героев Первой мировой войны уже установлены знаки «Георгиевский крест», а также члены общественных организаций Калуги, казаки, представители кадетских классов и активисты движения «Юнармия».

Напомним, в 2016 году открытие памятного знака «Георгиевский крест» в честь воинов-героев Первой мировой войны стало подарком жителям Обнинска Калужской области к 60-летию города.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхметровый Георгиевский крест был установлен в память о Первой мировой войне в год столетия знаменитого Брусиловского прорыва. В 1914 году Россия вступила в одну из самых кровопролитных войн в истории человечества — Первую мировую войну.

Георгиевский крест — знак отличия Военного ордена, высшая награда с 1807 по 1917 год для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за «неустрашимую храбрость», проявленную в бою.