Учеников одной из школ Британии заставили одеваться «гендерно-нейтрально»
Лондон, 6 сентября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Юным ученицам одной из школ города Льюис графства Восточный Суссекс запретили носить юбки, поскольку такая часть школьной формы не подпадает под определение «гендерной нейтральности», сообщает The Sun.
Инициатором такой меры стал директор школы Тони Смит, прислушавшийся к жалобам некоторых родителей и принявший во внимание нужды учеников-трансгендеров, для которых важно, чтобы форма была единообразной для всех.
Запрет вызвал бурю негодования со стороны родителей, недовольных принуждением их детей к ношению брюк. По словам матери одной из учениц, «школа создает враждебную среду для девочек».
«Больше всего меня возмущает лицемерие», — отметила она. «Если то, что девочки одеваются не так, как мальчики, уже считается проявлением сексизма, тогда таким же сексизмом является и то, что учителя-женщины носят юбки и не носят галстуки».
«Если они хотят этого, они должны следовать тем же ценностям, к которым они принуждают других, и стать самим полностью гендерно нейтральными», — добавила она.
Как подчеркнула мать одной из учениц, пожелавшая остаться неназванной, ее дочь гордится своим полом.
«Моя дочь заявила, что у нее гендер, и он женский, поэтому быть гендерно нейтральной тогда, когда у нее свой гендер, — это не пустяк для нее», — отметила она.
Тем не менее не все родители учеников школы выступают против инициативы директора. Так, мать одной из учениц утверждает, что раз в школе и вводится униформа, то она должна быть единой для всех.