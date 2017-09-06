Лондон, 6 сентября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Юным ученицам одной из школ города Льюис графства Восточный Суссекс запретили носить юбки, поскольку такая часть школьной формы не подпадает под определение «гендерной нейтральности», сообщает The Sun.

С.Я. Дунчев. В школу. 1954

Инициатором такой меры стал директор школы Тони Смит, прислушавшийся к жалобам некоторых родителей и принявший во внимание нужды учеников-трансгендеров, для которых важно, чтобы форма была единообразной для всех.

Запрет вызвал бурю негодования со стороны родителей, недовольных принуждением их детей к ношению брюк. По словам матери одной из учениц, «школа создает враждебную среду для девочек».

«Больше всего меня возмущает лицемерие», — отметила она. «Если то, что девочки одеваются не так, как мальчики, уже считается проявлением сексизма, тогда таким же сексизмом является и то, что учителя-женщины носят юбки и не носят галстуки».

«Если они хотят этого, они должны следовать тем же ценностям, к которым они принуждают других, и стать самим полностью гендерно нейтральными», — добавила она.

Как подчеркнула мать одной из учениц, пожелавшая остаться неназванной, ее дочь гордится своим полом.

«Моя дочь заявила, что у нее гендер, и он женский, поэтому быть гендерно нейтральной тогда, когда у нее свой гендер, — это не пустяк для нее», — отметила она.

Тем не менее не все родители учеников школы выступают против инициативы директора. Так, мать одной из учениц утверждает, что раз в школе и вводится униформа, то она должна быть единой для всех.