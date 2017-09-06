Киев, 6 сентября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-министр юстиции страны Александр Лавринович подозреваются в незаконном захвате власти в 2010 г. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Wilson Dias Виктор Фёдорович Янукович

«Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) расследуется дело конституционного переворота 2010 г, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства», — написал генпрокурор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Генпрокуратура Украины объявила о завершении расследования дела в отношении экс-президента Януковича по подозрению в госизмене.

Бывший глава государства обвиняется по целому ряду статей, среди которых — «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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