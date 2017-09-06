Владивосток, 6 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Судостроительная верфь «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края поможет освоению Арктики и Северного морского пути. Перспективы арктического судостроения в Приморье обсудили сегодня, 6 сентября, участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Совкомфлот» Газовоз Кристоф де Маржери

Экологичные суда

«Совкомфлот» построит на базе приморской верфи первое судно на сжиженном природном газе для работы в Арктике. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора компании Евгений Амбросов участникам Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Этот проект мы реализуем совместно с крупнейшим нефтяными корпорациями при содействии и прямом участии Дальневосточного центра судостроения. На моей родной дальневосточной земле мы начнем строить такие судна в 2019 году. Первое судно получим в 2021 году», — добавил Евгений Амбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, сжиженный природный газ (СПГ) в данный момент считается самым экологичным и перспективным из прочих видов альтернативного топлива. Перевод арктических судов с дизельного топлива на СПГ снизит выбросы углеводорода на 15%, азота — на 80%, серы — на 90%. Отказ от дизельного топлива также поможет снизить риски разливов нефтепродуктов в водах Северного Ледовитого океана.

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«Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания по перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добыче нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 149 судов общим дедвейтом 13,1 млн тонн. Половина судов имеет ледовый класс.

Как ранее сообщал корреспондент ИА REGNUM, Совкомфлот намерен построить в Южной Корее на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 15 танкеров-газовозов ледового класса, первый из которых — «Кристоф де Маржери» — уже эксплуатируется компанией и 17 августа установил рекорд прохождения по Севморпути.

Размещение заказов на отечественных верфях является признаком реального импортозамещения, ведь только в Южной Корее строится сразу 15 танкеров, а на отечественной верфи намереваются построить пока только одно судно.

«Совкомфлот» Газовоз Кристоф де Маржери

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Ледоколы для захода в устья рек

Росморпорт и «Роснефть» заключат соглашение о строительстве мелкосидящих ледоколов на верфи «Звезда». Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«В рамках Восточного экономического форума будет подписано соглашение между Росморпортом и «Роснефтью» по строительству на нашей верфи «Звезда» мелкосидящих ледоколов, в том числе, для работы на траектории Северного морского пути», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

Мелкосидящие ледоколы отличаются уменьшенной осадкой, которая позволяет сопровождать суда, следующие по СМП, с заходом в устья сибирских рек, и пригодны для работы на участках вблизи берега. Впервые такие ледоколы были использованы СССР в 1970-х годах, и это способствовало увеличению грузоперевозок по трассам Севморпути.

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Как сообщало ИА REGNUM, судостроительный комплекс «Звезда», создаваемый консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка, станет одной из самых современных верфей в России. Здесь будут выпускаться суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса и другие виды морской техники. Все этапы строительства будут завершены в 2024 году, к этому времени предприятие создаст 8000 рабочих мест. Размер инвестиций в проект — 92 млрд рублей.

«В ближайшие годы в бухте Большой Камень должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне‑ и крупнотоннажных судов. Это, прежде всего, танкеры, газовозы», — заявил президент Владимир Путин во время посещения верфи «Звезда» 1 сентября 2016 года.

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Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Предполагается, что на полях форума будут подписаны соглашения на сумму, превышающую 2 трлн рублей.